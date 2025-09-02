Beltran: “Felice del Valencia, ma la Fiorentina aveva altre aspettative”

Appena sbarcato a Valencia: ecco le prime parole di Lucas Beltran, ormai ex attaccante viola

Lucas Beltrán ha parlato ai microfoni di Chiringuito TV subito dopo il suo arrivo a Valencia, mostrando entusiasmo e grande determinazione per la nuova avventura in Liga. L’attaccante argentino, reduce dall’esperienza in Serie A, ha sottolineato l’importanza di indossare la maglia di un club dalla lunga tradizione, ricordando anche il legame storico che la società valenciana ha con i calciatori argentini.

“Sono molto contento di essere qui, il Valencia ha una grande storia e anche una forte tradizione argentina. Sono felice di questa opportunità”.

Il trasferimento si è concretizzato nelle ultime ore di mercato: “Col club parlavamo già da un paio di settimane, ma il momento decisivo è arrivato ieri con l’offerta ufficiale. Non è stato semplice, perché la Fiorentina aveva altre aspettative, ma devo ringraziare il presidente, il direttore sportivo e tutti quelli che hanno reso possibile questo passaggio”.

Beltrán si è detto consapevole della tradizione che lo precede e pronto a seguirne l’esempio: “So che tanti argentini hanno fatto bene qui. Io sono molto esigente con me stesso, voglio sempre dare il massimo e soprattutto vincere. Sono qui per rappresentare al meglio il Valencia”.

C’è già stato un primo contatto con l’allenatore, che gli ha illustrato filosofia di gioco e obiettivi stagionali: “Il mister mi ha spiegato il suo modo di lavorare, le idee sul gruppo e l’importanza di affrontare il campionato partita dopo partita. La Liga è dura, ogni sfida è complicata, ma daremo tutto per regalare soddisfazioni ai tifosi”.