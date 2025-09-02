Malusci: ” Oggi i giocatori in campo camminano. Piccoli? Impatto positivo”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
La ripartenza dal basso, a certi livelli, ti crea una superiorità numerica. Ovvio che servono gli interpreti giusti, molto complementari tra di loro. Pongracic e Pablo Marì sono gli unici due che posso davvero ripartire dal basso. Io mi addormento ogni tanto a vedere le partite, senza pressing in campo camminano tutti. Non si può pensare che nel 2025 di camminare in campo, con i ritmi che ci sono in altri campionati. Viti? Sotto l'aspetto tecnico ha qualcosa in più di Ranieri. Piccoli? Ha avuto un impatto positivo, può coesistere la coppia con Kean. faranno una stagione straordinaria. Gudmundsson? È un giocare che ammiro, ma in questo momento non ci sta facendo vedere grandi cose. Il vero Gud è quello della partita con la Lazio.
