Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Baldini: “Comuzzo non adatto per Pioli. Viti? Ha piedi da centrocampista”
L'opinione di Enzo Baldini, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla difesa in casa Fiorentina
Il calcio è un gioco molto bello, ma si gioca in mutande, diceva Artemio Franchi. Negli ultimi tempi si vede troppo tatticismo, si gioca poco a calcio. Comuzzo? È un buon giocatore, per questo va premiata la Fiorentina. I 35 milioni offerti sono arrivati solo dall'Arabia, dall'Italia non si è mosso nessuno. Non lo vedo adatto a Pioli, a quelle cifre l'avrei venduto. Per la ripartenza dal basso non scordiamoci di Viti, ha dei piedi elegantissimi, può farti il lancio di 40 metri come un centrocampista. Trio pesante? Penso si possa giocare con tutti e tre. Piccoli è un grande investimento, e non è venuto a fare la riserva. Rinuncerei a la difesa a 3 per aggiungere un centrocampista in più
