Brutte notizie per Valentini: l’esordio in Coppa Italia dura solo nove minuti

Non è un inizio di stagione fortunato per il Verona: Tomas Suslov si è sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
Brutte notizie per Nicolas Valentini. Il centrale argentino, di proprietà della Fiorentina, si è infortunato dopo soli 9'
Nicolas Valentini, difensore centrale in prestito dalla Fiorentina, invece è uscito per infortunio durante il match di Coppa Italia con l’Audace Cerignola, valido per i trentaduesimi. Il secondo esordio per l'argentino al Verona è durato solamente 9'. L'ex Boca Juniors ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Ha subito chiesto il cambio, poi avvenuto con Bradaric e ha lasciato il campo sulle sue gambe.
Il difensore argentino, rientrato in prestito dalla Fiorentina, sarà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni e rischia di saltare l’esordio in campionato a Udine in programma lunedì prossimo, visto che l'infortunio non sembra banale.
