Brutte notizie per Valentini: l’esordio in Coppa Italia dura solo nove minuti

Nicolas Valentini, difensore centrale in prestito dalla Fiorentina, invece è uscito per infortunio durante il match di Coppa Italia con l’Audace Cerignola, valido per i trentaduesimi. Il secondo esordio per l'argentino al Verona è durato solamente 9'. L'ex Boca Juniors ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio. Ha subito chiesto il cambio, poi avvenuto con Bradaric e ha lasciato il campo sulle sue gambe.