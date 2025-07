Perché la Fiorentina ha ceduto (ancora) Nicolas Valentini

La Fiorentina ha ceduto di nuovo Nicolas Valentini: il difensore non faceva parte dei piani viola, i motivi

Giada Di Stefano 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 11:06)

Nicolas Valentini è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, che lo ha acquistato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3-4 milioni di euro. La cessione consente alla Fiorentina di liberarsi di un ingaggio da un milione di euro netto a stagione e, in caso di riscatto e futura rivendita, il club viola incasserà il 50%. Un’operazione utile sia dal punto di vista economico che gestionale.

Perché cederlo ha senso — Sono in molti a domandarsi se questa scelta sia giusta, dato che in gialloblù il Coco ha giocato con una discreta continuità. Valentini nella città di Romeo e Giulietta ha collezionato 14 presenze in Serie A da gennaio alla fine dello scorso campionato. E stavolta potrebbe non essere solo di passaggio, nel caso gli scaligeri optassero per il riscatto a fine stagione.

Il club viola ha condotto diverse manovre nel reparto difensivo con la definizione della cessione di Moreno. La decisione della Fiorentina di lasciar partire Valentini nasce da scelte tecniche ben precise. Nel ruolo di difensore di sinistra c’è già Luca Ranieri, capitano e punto fermo della squadra. E Pioli – in accordo con Pradè e Goretti – ha scelto di puntare su Mattia Viti. Oltre ad essere più adatto per caratteristiche tecniche al gioco viola, è anche più giovane e offre vantaggi per le liste UEFA, grazie alla sua formazione italiana.

Inserire un diritto di riscatto (e la percentuale sulla futura vendita) per Valentini potrebbe portare nelle casse viola un'entrata ulteriore per un giocatore che, a quanto pare, non ha convinto abbastanza.