Mirko Elia, difensore della Fiorentina in prestito al Forlì, ha parlato a piazzaledellavittoria.it dopo le prime 3 presenze in Serie C:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news viola in prestito Forlì, Elia: “A Firenze solo ricordi belli. Coppa Italia vissuta intensamente”
altre news
Forlì, Elia: “A Firenze solo ricordi belli. Coppa Italia vissuta intensamente”
Il difensore della Fiorentina in prestito al Forlì, Mirko Elia, ha parlato della sua esperienza in maglia viola
Trattandosi della mia prima esperienza tra i grandi mi sento di dire che non voglio dimostrare niente se non a me stesso. Voglio cercare di farmi sempre trovare pronto e farmi vedere che in questa categoria, e contro questi giocatori, ci posso stare e posso dire la mia.
Fiorentina Primavera—
A causa della rottura del legamento crociato del ginocchio due anni fa, che mi ha tenuto fuori dal campo per molto tempo, ho capito quanto nella mia vita sia importante giocare a calcio. A parte questo, ho solo ricordi belli degli anni di Firenze e sicuramente mi porto dietro la voglia di giocare il più possibile e provare a vincere. La Coppa Italia l’ho vissuta intensamente per due motivi: il primo in campo giocando con i miei compagni; il secondo, a causa dell’infortunio rimediato nei quarti di finale contro il Milan. Ci tenevo tanto a vincerla e ringrazio i miei compagni per avermi fatto questo regalo aver portato a termine la missione.
Idolo—
Tra i tanti direi Bremer, perché è molto fisico, sta attaccato all’uomo ma alo stesso tempo è anche tattico, è un giocatore che guarda bene le posizioni e cerco di ispirarmi al suo stile di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA