Ufficiale: Caprini lascia la Fiorentina. Va al Mantova in prestito

Cessione in prestito per la Fiorentina. Come vi avevamo anticipato ieri (QUI IL LINK), Maat Caprini andrà in prestito a farsi le ossa. L'attaccante classe 2006 ha scelto il Mantova di Possanzini per fare minutaggio tra i grandi. Anche la Juve Stabia era sul ragazzo, ma alla fine l'ha spuntata il Mantova. La Fiorentina ha appena comunicato ufficialmente la cessione del ragazzo: