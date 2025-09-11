Barak si rilancia: “Senza fame potevo restare a Firenze a prendere soldi sereno”

Antonin Barak è intervenuto in un'intervista a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua nuova avventura alla Sampdoria:
Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io ho perso l'ambizione. Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno. E poi vorrei anche tornare in nazionale. Ora, però, conta solo ritrovare qui quella felicità che nell'ultimo anno in Turchia avevo perso totalmente. L'aspetto mentale è quello che ti fa fare sempre il salto di qualità, perché oggi alla fine in qualunque campionato tu giochi, fisicamente tutti stanno bene. Non vedo differenze in questo senso fra la Repubblica Ceca, la Serie A o la B, la Francia o la Spagna. Conta, dicevo, la qualità, non solo tecnica, ma anche legata a fame e ambizione
