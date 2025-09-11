Viola News
Barak si rilancia: “Senza fame potevo restare a Firenze a prendere soldi sereno”

Le parole del ceco partito in prestito alla Sampdoria
Redazione VN

Antonin Barak è intervenuto in un'intervista a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua nuova avventura alla Sampdoria:

Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io ho perso l'ambizione. Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno. E poi vorrei anche tornare in nazionale. Ora, però, conta solo ritrovare qui quella felicità che nell'ultimo anno in Turchia avevo perso totalmente. L'aspetto mentale è quello che ti fa fare sempre il salto di qualità, perché oggi alla fine in qualunque campionato tu giochi, fisicamente tutti stanno bene. Non vedo differenze in questo senso fra la Repubblica Ceca, la Serie A o la B, la Francia o la Spagna. Conta, dicevo, la qualità, non solo tecnica, ma anche legata a fame e ambizione

 

