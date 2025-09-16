Viola in prestito: Moreno, la prima da titolare col Levante è servita. Le sue parole

Il Levante nell'ultimo turno di Liga ha ottenuto in rimonta un pareggio (2-2) contro il Betis Siviglia ed in campo, dal 1', c'era Matias Moreno, centrale argentino di proprietà della Fiorentina. Queste le sue parole al sito ufficiale del club spagnolo:
Il difensore argentino ha parlato al sito ufficiale del club iberico
Bellissima l'atmosfera che si respirava nel nostro stadio, scendendo in campo davanti ai tifosi. Il loro supporto è stato incredibile, sono stato felice di aver giocato come titolare ma adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime partite, per ottenere una vittoria che ancora ci manca in questo campionato. Ci aspetta molto lavoro, specie in difesa, dove dobbiamo migliorare sicuramente per cercare di subire meno gol.
