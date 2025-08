Con la nuova stagione torna anche la nostra rubrica che settimanalmente fa il punto sui calciatori di proprietà della Fiorentina che militano altrove. Tra le partenze in prestito già ufficializzate ci sono quelle di diversi giovani: Amatucci, Caprini, Lucchesi, Distefano, Rubino, Harder, Vannucchie Tarantino. Tra i grandi, Christensen è andato in Austria anche se per pochi mesi. Andiamo a scoprire quanti e quali sono i giocatori in orbita gigliata, in cerca di una vetrina che possa convincere il club a puntare su di loro nel prossimo futuro. Violanews - come d'abitudine - seguirà il loro rendimento, nell'approfondimento settimanale sui "Viola in Prestito".