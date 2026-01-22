Ufficiale anche Richardson al Copenhagen: “Entusiasta di essere qui, darò tutto”

Arriva l'ufficialità del trasferimento in prestito di Amir Richardson al Copenhagen. Il centrocampista marocchino lascia Firenze dopo aver trascorso ai margini gli ultimi mesi in viola. "E' importante per me essere qui, in un grande club che lotta per vincere titoli e che gioca bene in Europa. Sono contento che già in passato il club aveva cercato di prendermi, sono contento che lo abbia fatto ora. Ho avuto conversazioni positive con la dirigenza e abbiamo parlato di quali caratteristiche e qualità posso mettere in campo. Sono carico di aspettative, non vedo l'ora di iniziare. Proverò a dare il meglio il più velocemente possibile in questi sei mesi in prestito, aiutare la squadra a raccogliere punti e se potrò segnare lo farò, per il club e per la squadra. Sono entusiasta di poter giocare qui, darò tutto per i tifosi" ha detto ai media ufficiali del club danese. Di seguito il comunicato della sua cessione al Copenhagen:
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Amir Richardson all’ F.C. Copenhagen.
