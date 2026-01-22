Diego Coppola si allontana dalla Fiorentina e si avvicina con decisione al Paris FC. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati contatti positivi tra il club francese e l’entourage del difensore, con la chiara volontà della società parigina di superare la concorrenza e chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina beffata? Moretto svela: “Blitz di un club francese per Coppola”
news viola
Fiorentina beffata? Moretto svela: “Blitz di un club francese per Coppola”
Le ultime sulla situazione di Diego Coppola, difensore seguito dalla Fiorentina sul mercato
A riportarlo è Matteo Moretto, che sottolinea come il Paris FC stia accelerando proprio per evitare inserimenti dell’ultimo minuto. Su Coppola, infatti, era forte il pressing della Fiorentina, che aveva manifestato un interesse concreto per il centrale classe 2003, individuato come profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA