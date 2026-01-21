Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie FOTO VN – Firenze rende omaggio a Commisso: le porte colorate di viola

gli scatti

FOTO VN – Firenze rende omaggio a Commisso: le porte colorate di viola

FOTO VN – Firenze rende omaggio a Commisso: le porte colorate di viola - immagine 1
Le porte storiche della città di Firenze stasera si sono illuminate di colore viola per ricordare Rocco Commisso
Redazione VN

Le porte storiche della città di Firenze, come annunciato, stasera si sono illuminate di colore viola per ricordare Rocco Commisso. L'iniziativa promossa dal comune che ha così scelto di ricordare il patron viola scomparso, nel giorno del suo funerale.

FOTO VN &#8211; Firenze ricorda Commisso: tutte le porte della città diventano viola

Leggi anche
J.Commisso: “Fiorentina non come un hobby, Rocco ha amato città e tifosi”
Funerale Commisso: “Rest in peace dad, ti vogliamo bene”. “La migliore vita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA