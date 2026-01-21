FOTO VN – Firenze rende omaggio a Commisso: le porte colorate di viola

Le porte storiche della città di Firenze, come annunciato, stasera si sono illuminate di colore viola per ricordare Rocco Commisso. L'iniziativa promossa dal comune che ha così scelto di ricordare il patron viola scomparso, nel giorno del suo funerale.
gli scatti
