Funerale Commisso: “Rest in peace dad, ti vogliamo bene”. “La migliore vita”

Quest'oggi è il giorno dei funerali del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a New York, scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio. Alle 10:00 (le 16:00 italiane) sono iniziate le esequie nella Cattedrale di San Patrizio a New York, con con "Amazing Grace" e il feretro che ha percorso la navata centrale. La cerimonia si è conclusa alle ore 17:20.