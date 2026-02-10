Con la nuova stagione torna anche la nostra rubrica che settimanalmente fa il punto sui calciatori di proprietà della Fiorentina che militano altrove. Tra le partenze in prestito ci sono quelle di diversi giovani: Amatucci, Caprini, Lucchesi, Distefano, Rubino, Harder, Vannucchie Tarantino. Tra i grandi, Martinelli è partito nel mercato di gennaio, così come Sohm e Richardson, mentre Beltran ha firmato con il Valencia in estate. Andiamo a scoprire quanti e quali sono i giocatori in orbita gigliata, in cerca di una vetrina che possa convincere il club a puntare su di loro nel prossimo futuro. Violanews - come d'abitudine - seguirà il loro rendimento, nell'approfondimento settimanale sui "Viola in Prestito".
ViP 2025/26 – Martinelli blinda la Samp. Esordio per Richardson e Infantino
N.B. Nella sezione dei calciatori in prestito all'estero abbiamo scelto volutamente di non inserire: M'Bala Nzola, Riccardo Sottil e Antonin Barak. I calciatori elencati, infatti, pur essendo ancora di proprietà della Fiorentina, rappresentano situazioni particolari. Difficilmente rientreranno alla base la prossima stagione e comunque anche in caso di ritorno a Firenze non faranno parte del nuovo percorso viola. In più nessuno di loro può essere considerato alla stregua di giovani mandati a farsi le ossa o giocatori da rivalutare in altri contesti.
