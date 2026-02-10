ViP 2025/26 – Martinelli blinda la Samp. Esordio per Richardson e Infantino

Con la nuova stagione torna anche la nostra rubrica che settimanalmente fa il punto sui calciatori di proprietà della Fiorentina che militano altrove. Tra le partenze in prestito ci sono quelle di diversi giovani: Amatucci, Caprini, Lucchesi, Distefano, Rubino, Harder, Vannucchie Tarantino. Tra i grandi, Martinelli è partito nel mercato di gennaio, così come Sohm e Richardson, mentre Beltran ha firmato con il Valencia in estate. Andiamo a scoprire quanti e quali sono i giocatori in orbita gigliata, in cerca di una vetrina che possa convincere il club a puntare su di loro nel prossimo futuro. Violanews - come d'abitudine - seguirà il loro rendimento, nell'approfondimento settimanale sui "Viola in Prestito".