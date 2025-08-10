Ufficiale, Sottil va al Lecce: la nota e quanto incassa la Fiorentina

Ufficiale: la Fiorentina ha ceduto Riccardo Sottil in prestito al Lecce. A confermarlo, è lo stesso comunicato del club viola, che recita quanto segue: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo oneroso, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil all' U.S. Lecce". La Fiorentina incasserà circa 500.000 euro dal prestito del classe 1999. LEGGI QUI I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE. Anche il Lecce nel frattempo ha ufficializzato l'operazione. Ecco di seguito il comunicato ed il post pubblicato su X dai pugliesi: