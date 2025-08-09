Sottil saluta nuovamente la Fiorentina: la rosa si alleggerisce

Altro giro, altra corsa. O meglio: altra squadra. Riccardo Sottil, reduce dai sei mesi in prestito al Milan, lascia nuovamente la Fiorentina. A breve, infatti, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Lecce (prestito secco oneroso). Di Francesco, allenatore della squadra salentina, lo utilizzerà da esterno puro nel tridente. Il figlio d'arte porterà nelle casse viola 500mila euro dopo il milione pagato dal Milan per il prestito a gennaio. Operazione senza diritto di riscatto, con Sottil che ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina. Un'operazione che consente a Pradè e Goretti di risparmiare i circa 1,5 milioni d’ingaggio alleggerendo la rosa di Pioli. Lo scrivono La Nazione e il Corriere Fiorentino.