Sta per iniziare l'avventura di Riccardo Sottilcon la maglia del Lecce. L'attaccante offensivo, come raccolto da ViolaNews, nelle prossime ore sbarcherà in Salento per sostenere le visite mediche di rito, più precisamente domenica mattina. Poi arriverà il momento delle firme sui contratti che darà il via all'esperienza pugliese di Sottil.
VIOLA NEWS esclusive VN – Sottil al Lecce, fissate le visite e la firma: i dettagli
L'affare
