Rientrato dal prestito al Milan, Riccardo Sottil si prepara a lasciare la Fiorentina: lo aspetta il Lecce. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'esterno è pronto a risalutare Firenze per andare in prestito nel club allenato da Eusebio Di Francesco.
Di Marzio: “Sottil in prestito in un club di Serie A. Trattativa avanzata”
Riccardo Sottil pronto ad una nuova esperienza in Serie A, ma non saluterà nemmeno questa volta la Fiorentina a titolo definitivo
I dettagli—
Come aggiunge Alfredo Pedullà, il classe 1999 andrà in Salento sulla base di un prestito secco da 500mila euro. Lo scambio di documenti sarebbe in corso, con la squadra viola pronta a liberarsi, parzialmente, di un altro esubero, dopo le cessioni già certificate di Nzola (Pisa) e Christensen (Sturm Graz).
