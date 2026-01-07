VIDEO – La Samp presenta Martinelli, portiere… in guardiola!

La Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere classe 2006 Tommaso Martinelli dalla Fiorentina: per presentarlo sui propri profili social, la società blucerchiata ha scelto di postare un simpatico video in cui Martinelli fa il portiere, sì, ma della guardiola del centro sportivo.
