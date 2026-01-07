VIDEO – La Samp presenta Martinelli, portiere… in guardiola!

Viola News
social

Il simpatico video di presentazione dei blucerchiati
Redazione VN

La Sampdoria ha ufficializzato l'arrivo in prestito del portiere classe 2006 Tommaso Martinelli dalla Fiorentina: per presentarlo sui propri profili social, la società blucerchiata ha scelto di postare un simpatico video in cui Martinelli fa il portiere, sì, ma della guardiola del centro sportivo.

