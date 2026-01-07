Viola News
FOTO – Martinelli saluta Firenze: “12 anni di amore, sogni e sacrifici”

"Mia cara Firenze, è arrivato il momento di salutarci…" II saluto commosso di Tommaso Martinelli alla Fiorentina
Tommaso Martinelliha lasciato Firenze per vivere la sua prima vera esperienza tra i professionisti. Giocherà per sei mesi nella Sampdoria, in Serie B, dove è approdato in prestito secco. Il portiere, classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile viola dove è rimasto per 12 anni. Così ha salutato la città e la maglia viola in un post su Instagram:

Mia cara Firenze, è arrivato il momento di salutarci… Sono stati 12 anni fatti di amore, sogni e sacrifici. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo percorso. Oggi inizia una nuova sfida dove porterò tutto ciò che mi hai insegnato.

 

