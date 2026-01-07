Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Adesso è ufficiale, Martinelli è della Sampdoria: il comunicato

news viola

Adesso è ufficiale, Martinelli è della Sampdoria: il comunicato

Adesso è ufficiale, Martinelli è della Sampdoria: il comunicato - immagine 1
Tommaso Martinelli saluta momentaneamente la Fiorentina e si è trasferisce in prestito secco alla Sampdoria in Serie B
Redazione VN

Adesso è ufficiale, Tommaso Martinelli saluta momentaneamente la Fiorentina e si è trasferisce in prestito secco alla Sampdoria in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale della società blucerchiata:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.

Leggi anche
Martinelli non convocato: è fatta con la Sampdoria. E si rivede Christensen
Lo striscione al Viola Park: “Oggi carbone, domani un mattone”

© RIPRODUZIONE RISERVATA