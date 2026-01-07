Adesso è ufficiale, Martinelli è della Sampdoria: il comunicato

Adesso è ufficiale, Tommaso Martinelli saluta momentaneamente la Fiorentina e si è trasferisce in prestito secco alla Sampdoria in Serie B. Ecco il comunicato ufficiale della società blucerchiata:
L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.
