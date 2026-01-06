La lista dei convocati della Fiorentina porta con sé notizie importanti per quel che riguarda la porta viola: non c'è Tommaso Martinelli, che come vi abbiamo raccontato verrà prestato alla Sampdoria in Serie B, mentre la società viola ritrova tra i convocati Oliver Christensen, estremo difensore danese rientrato dal prestito agli austriaci dello Sturm Graz.
Martinelli non convocato: è fatta con la Sampdoria. E si rivede Christensen
Il portiere classe 2006 va a fare esperienza e, per il momento, il secondo di De Gea diventa il danese
Cliccando qui potete leggere com'è andato Christensen in Austria, mentre sotto vi lasciamo la lista completa dei convocati:
1) CHRISTENSEN Oliver (P)
2) COMUZZO Pietro
3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
4) DE GEA QUINTANA David (P)
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GOSENS Robin Everardus
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUAME Kouakou Christian Michael
12) KOUADIO Eddy Nda Konan
13) LEZZERINI Luca (P)
14) MANDRAGORA Rolando
15) MARÍ VILLAR Pablo
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) SOLOMON Manor
