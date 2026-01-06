Viola News
Martinelli non convocato: è fatta con la Sampdoria. E si rivede Christensen

Il portiere classe 2006 va a fare esperienza e, per il momento, il secondo di De Gea diventa il danese
Redazione VN

La lista dei convocati della Fiorentina porta con sé notizie importanti per quel che riguarda la porta viola: non c'è Tommaso Martinelli, che come vi abbiamo raccontato verrà prestato alla Sampdoria in Serie B, mentre la società viola ritrova tra i convocati Oliver Christensen, estremo difensore danese rientrato dal prestito agli austriaci dello Sturm Graz.

Cliccando qui potete leggere com'è andato Christensen in Austria, mentre sotto vi lasciamo la lista completa dei convocati:

1) CHRISTENSEN Oliver (P)

2) COMUZZO Pietro

3) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

4) DE GEA QUINTANA David (P)

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GOSENS Robin Everardus

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KOUADIO Eddy Nda Konan

13) LEZZERINI Luca (P)

14) MANDRAGORA Rolando

15) MARÍ VILLAR Pablo

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) SOLOMON Manor

