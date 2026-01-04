VN – Martinelli saluta: domani si chiude il prestito in una nobile di Serie B

Tommaso Martinelli si appresta a salutare la Fiorentina. Il giovane portiere viola infatti, come raccolto dalla nostra redazione, andrà alla Sampdoria. L'operazione si farà, ma in prestito secco. Con il calciatore che quindi farà ritorno in estate a Firenze. Il Mantova, altro club interessato che aveva bussato alla Fiorentina, si è defilato. Via libera all'operazione: domani è fissata la conclusione della trattativa con il trasferimento in prestito per sei mesi di Martinelli.
Dopo Solomon, si tratta della seconda operazione targata Fabio Paratici. Il classe 2006 andrà in una piazza importante come Genova, sponda doriana, 14° in Serie B, per trovare spazio e fare esperienza. E chissà magari fare ritorno a Firenze e riconquistarsi la porta della Fiorentina.
