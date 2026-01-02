Adesso è ufficiale, Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo odierno e le visite mediche di rito (QUI IL VIDEO), il contratto del classe 1999 è stato depositato in lega, adesso la Fiorentina ha il suo esterno offensivo. Ecco il comunicato ufficiale del club viola:
UFFICIALE – Solomon è un giocatore della Fiorentina! Il comunicato
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol. "
I dettagli: Solomon arriva alla Fiorentina dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. In caso di riscatto a giugno, Solomon firmerà un contratto fino al 2030 con uno stipendio vicino ai 2 milioni netti a stagione. Il calciatore israeliano ha salutato il Villareal, dove era in prestito in questi primi 6 mesi.
