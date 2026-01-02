UFFICIALE – Solomon è un giocatore della Fiorentina! Il comunicato

Adesso è ufficiale, Manor Solomon è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il classe 1999 arriva in prestito dal Tottenham

Adesso è ufficiale, Manor Solomon è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo odierno e le visite mediche di rito (QUI IL VIDEO), il contratto del classe 1999 è stato depositato in lega, adesso la Fiorentina ha il suo esterno offensivo. Ecco il comunicato ufficiale del club viola: