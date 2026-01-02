FOTO – L’abbraccio di Dodò e il benvenuto di De Gea: Solomon è al Viola Park

Viola News
Solomon è al Viola Park
Redazione VN

Maron Solomon a breve sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex Tottenham ha svolto le visite mediche di rito e nella giornata di oggi sarà ufficializzato dal club di Rocco Commisso.

Intanto, alcuni giocatori viola gli hanno dato il benvenuto. Innanzitutto, il capitano De Gea. Ma anche Dodò, suo ex compagno allo Shakhtar, ha abbracciato l'israeliano dandogli il benvenuto al Viola Park. Ecco gli scatti:

