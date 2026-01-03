TMW: “Viti potrebbe già lasciare. Si pensa allo stop del prestito”

Uno dei rinforzi estivi della Fiorentina è stato Mattia Viti. Il difensore centrale ex Empoli però non ha mai convinto, e nonostante le difficoltà di Ranieri, non è mai riuscito a guadagnarsi il posto sul centrosinistra. Il ragazzo è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. La Fiorentina non sembra intenzionata ad acquistarlo a titolo definitivo, anzi. Secondo Tuttomercatoweb.com, la società gigliata starebbe pensando all'interruzione del prestito. Il classe 2002 potrebbe quindi tornare a Nizza, già a gennaio, per poi cercarsi un'altra sistemazione.