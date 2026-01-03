Continua il peregrinare di Infantino: torna in Patria, ma rimane viola. I dettagli

Gino Infantino torna in patria. Ecco chi ha puntato su di lui, e la formula scelta

Nuova avventura per Gino Infantino . L'argentino a Firenze non ha inciso, e nemmeno il prestito all'Al-Ain ha contribuito alla crescita del ragazzo. Il suo tempo in Italia era giunto al termine, visto che è fuori dal progetto viola.

E così' Infantino ripartirà dall'Argentina, dove è l'Argentino Juniors a puntare sul centrocampista. Questo il comunicato del club: "Gino Infantino è un nuovo giocatore dell'Argentino Juniors. È stato ceduto in prestito dalla Fiorentina, con opzione di acquisto e ha firmato un contratto fino a dicembre. Benvenuto Gino!"