Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Continua il peregrinare di Infantino: torna in Patria, ma rimane viola. I dettagli

calciomercato

Continua il peregrinare di Infantino: torna in Patria, ma rimane viola. I dettagli

Continua il peregrinare di Infantino: torna in Patria, ma rimane viola. I dettagli - immagine 1
Gino Infantino torna in patria. Ecco chi ha puntato su di lui, e la formula scelta
Redazione VN

Nuova avventura per Gino Infantino. L'argentino a Firenze non ha inciso, e nemmeno il prestito all'Al-Ain ha contribuito alla crescita del ragazzo. Il suo tempo in Italia era giunto al termine, visto che è fuori dal progetto viola.

E così' Infantino ripartirà dall'Argentina, dove è l'Argentino Juniors a puntare sul centrocampista. Questo il comunicato del club: "Gino Infantino è un nuovo giocatore dell'Argentino Juniors. È stato ceduto in prestito dalla Fiorentina, con opzione di acquisto e ha firmato un contratto fino a dicembre. Benvenuto Gino!"

Leggi anche
TMW: “Viti potrebbe già lasciare. Si pensa allo stop del prestito”
Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA