Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza

calciomercato

Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza

Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza - immagine 1
Richardson vuole lasciare la Fiorentina: il Nizza è in vantaggio, ma sul centrocampista si inserisce anche il Neom, club saudita di Hegazy.
Redazione VN

Amir Richardson è ormai vicino all’addio alla Fiorentina, una scelta confermata anche dallo stesso centrocampista nell’intervista rilasciata a L’Équipe. Sul classe 2002 c’è soprattutto il Nizza, destinazione che rappresenterebbe la sua prima scelta, e con il club francese sarebbe già partita la trattativa.

Nelle ultime ore, però, come riportato da Fabrizio Romano, su Richardson si sarebbe inserito anche il Neom SC, club saudita in cui milita l’ex difensore viola Ahmed Hegazy. Una nuova pista che potrebbe complicare la corsa al giocatore.

.

Leggi anche
Cagliari, Giulini ammette: “Ci serve un centrocampista, Nicolussi tra i seguiti”
Tottenham, Frank insiste: “Paratici? Ci ho parlato, lavora duramente per noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA