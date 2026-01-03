Amir Richardson è ormai vicino all’addio alla Fiorentina, una scelta confermata anche dallo stesso centrocampista nell’intervista rilasciata a L’Équipe. Sul classe 2002 c’è soprattutto il Nizza, destinazione che rappresenterebbe la sua prima scelta, e con il club francese sarebbe già partita la trattativa.
Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza
Richardson vuole lasciare la Fiorentina: il Nizza è in vantaggio, ma sul centrocampista si inserisce anche il Neom, club saudita di Hegazy.
Nelle ultime ore, però, come riportato da Fabrizio Romano, su Richardson si sarebbe inserito anche il Neom SC, club saudita in cui milita l’ex difensore viola Ahmed Hegazy. Una nuova pista che potrebbe complicare la corsa al giocatore.
