Richardson verso l’addio: dall’Arabia Saudita arriva concorrenza per il Nizza

Richardson vuole lasciare la Fiorentina: il Nizza è in vantaggio, ma sul centrocampista si inserisce anche il Neom, club saudita di Hegazy.

Amir Richardson è ormai vicino all’addio alla Fiorentina, una scelta confermata anche dallo stesso centrocampista nell’intervista rilasciata a L’Équipe. Sul classe 2002 c’è soprattutto il Nizza, destinazione che rappresenterebbe la sua prima scelta, e con il club francese sarebbe già partita la trattativa.