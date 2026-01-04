La carica dei 20mila a spingere la Fiorentina. Il popolo viola aspetta risposte

La situazione di classifica, e non solo, mette la Fiorentina in una situazione complessa. Il popolo viola è stanco di vedere la propria squadra così in difficoltà, ed anche oggi contesterà. Nei 90 minuti, come scrive Repubblica, non mancherà il supporto alla squadra. Ma nel pre e nel post la contestazione non si fermerà. Al Franchi saranno presenti 20mila persone, un buon numero considerando le limitazioni e la posizione di classifica. Firenze ha risposto presente, dopo l'esodo di Parma. Adesso tocca alla squadra.