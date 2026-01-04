Viola News
Repubblica Firenze

La carica dei 20mila a spingere la Fiorentina. Il popolo viola aspetta risposte

La classifica impone alla Fiorentina di vincere contro la Cremonese. Il popolo viola ha risposto con tante presenze
Redazione VN

La situazione di classifica, e non solo, mette la Fiorentina in una situazione complessa. Il popolo viola è stanco di vedere la propria squadra così in difficoltà, ed anche oggi contesterà. Nei 90 minuti, come scrive Repubblica, non mancherà il supporto alla squadra. Ma nel pre e nel post la contestazione non si fermerà. Al Franchi saranno presenti 20mila persone, un buon numero considerando le limitazioni e la posizione di classifica. Firenze ha risposto presente, dopo l'esodo di Parma. Adesso tocca alla squadra.

