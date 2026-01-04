La probabile della Cremonese. Nicola punta su Vardy, dubbio sul partner

La Cremonese arriva al Franchi dopo un periodo non così positivo. Nonostante questo la stagione degli uomini di Nicola è stata ottima, una delle sorprese della Serie A. Il tecnico oggi a Firenze riproporrà il suo canonico 3-5-2. Audero sarà il portiere, mentre il trio difensivo potrà contare su Baschirotto, Terracciano e l'esperto Bianchetti. Zerbin, che in passagio ha già fatto male alla Fiorentina, agirà sulla destra. Le mezz'ali di fatica saranno Bondo e Payero, favoriti su Grassi, mentre Vandeputte sarà deputato a dare qualità ed inventiva. Davanti il solito Jamie Vardy, che Nicola ha scelto come punto fisso. Il dubbio per i grigiorossi è sul partner. Il favorito sembra Bonazzoli, ma anche Sanabria ha delle buone chances.