La Cremonese arriva al Franchi dopo un periodo non così positivo. Nonostante questo la stagione degli uomini di Nicola è stata ottima, una delle sorprese della Serie A. Il tecnico oggi a Firenze riproporrà il suo canonico 3-5-2. Audero sarà il portiere, mentre il trio difensivo potrà contare su Baschirotto, Terracciano e l'esperto Bianchetti. Zerbin, che in passagio ha già fatto male alla Fiorentina, agirà sulla destra. Le mezz'ali di fatica saranno Bondo e Payero, favoriti su Grassi, mentre Vandeputte sarà deputato a dare qualità ed inventiva. Davanti il solito Jamie Vardy, che Nicola ha scelto come punto fisso. Il dubbio per i grigiorossi è sul partner. Il favorito sembra Bonazzoli, ma anche Sanabria ha delle buone chances.
La probabile della Cremonese. Nicola punta su Vardy, dubbio sul partner
Davide Nicola si affida ancora una volta a Jamie Vardy. Il tecnico ha un solo dubbio di formazione
