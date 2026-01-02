La Fiorentina di Vanoli si prepara ad accogliere al "Franchi" (domenica, ore 15) la Cremonese di Davide Nicola, una delle sorprese più liete di questa Serie A. I grigiorossi arrivano a Firenze con la voglia di riscattare il ko contro il Napoli e di riprendere quel cammino da "ammazzagrandi" che li ha già visti trionfare a Bologna e San Siro.
Nicola sorride, a Firenze solo un’assenza. Davanti Vardy è lo spauracchio viola
Nicola può sorridere per il recupero di Federico Ceccherini: il grande ex della sfida torna a disposizione e guiderà la difesa proprio contro il suo passato. Se la retroguardia respira, l'attacco deve invece sbloccarsi: la Cremonese non segna da ben due partite. Per interrompere il digiuno, il tecnico si affida ancora una volta al "sempreverde" Jamie Vardy. L'attaccante inglese, vera attrazione glamour del campionato, punta alla dodicesima presenza consecutiva da titolare a pochi giorni dal suo 39° compleanno, probabilmente in coppia con Bonazzoli.
Per quanto riguarda il resto della formazione, Nicola dovrà fare a meno del solo Collocolo. Vandeputte ha smaltito l'influenza e tornerà tra i convocati, anche se dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina insieme a Zerbin. Una squadra solida, mai coinvolta finora nella lotta salvezza, che arriverà a Firenze con l'obiettivo di colpire di rimessa una Fiorentina a caccia di punti vitali. Lo riporta il Corriere dello Sport
