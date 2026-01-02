Nicola sorride, a Firenze solo un’assenza. Davanti Vardy è lo spauracchio viola

La Fiorentina di Vanoli si prepara ad accogliere al "Franchi" (domenica, ore 15) la Cremonese di Davide Nicola, una delle sorprese più liete di questa Serie A. I grigiorossi arrivano a Firenze con la voglia di riscattare il ko contro il Napoli e di riprendere quel cammino da "ammazzagrandi" che li ha già visti trionfare a Bologna e San Siro.