Il primo weekend del 2026 rappresenta un momento cruciale per la Fiorentina, chiamata a voltare pagina dopo un anno difficile. Tra aspettative e necessità di cambiamento, questi giorni segnano l’avvio di una fase decisiva, nella quale società, squadra e ambiente cercano uno strappo netto con il recente passato per tornare a guardare al futuro con maggiore fiducia.
Nazione su Vanoli: “Cremonese decisiva, deve vincere in tutti i modi”
Il mercato apre ufficialmente proprio in questi giorni e darà il via a una profonda trasformazione della rosa, con partenze e arrivi destinati a intrecciarsi rapidamente. Parallelamente, domenica la Fiorentina affronterà la Cremonese in una sfida fondamentale per la salvezza: vincere al Franchi è considerato imprescindibile per tenere vivo l’obiettivo di restare in Serie A, dopo il passo falso di Parma. Anche stavolta i tifosi saranno chiamati a sostenere la squadra in un momento delicatissimo.
La partita contro la Cremonese sarà decisiva anche per il futuro di Paolo Vanoli, il cui destino sulla panchina viola dipenderà dal risultato dei 90 minuti. A chiudere il weekend dovrebbe arrivare inoltre l’ufficialità dell’ingresso di Fabio Paratici in società, figura individuata come l’uomo della svolta. Il suo arrivo rappresenta l’inizio di una rivoluzione tecnica e dirigenziale, pensata per l’immediato ma soprattutto per rilanciare la Fiorentina nel medio-lungo periodo. Lo scrive la Nazione.
