Nazione su Vanoli: “Cremonese decisiva, deve vincere in tutti i modi”

Il primo weekend del 2026 rappresenta un momento cruciale per la Fiorentina, chiamata a voltare pagina dopo un anno difficile. Tra aspettative e necessità di cambiamento, questi giorni segnano l’avvio di una fase decisiva, nella quale società, squadra e ambiente cercano uno strappo netto con il recente passato per tornare a guardare al futuro con maggiore fiducia.

Il mercato apre ufficialmente proprio in questi giorni e darà il via a una profonda trasformazione della rosa, con partenze e arrivi destinati a intrecciarsi rapidamente. Parallelamente, domenica la Fiorentina affronterà la Cremonese in una sfida fondamentale per la salvezza: vincere al Franchi è considerato imprescindibile per tenere vivo l’obiettivo di restare in Serie A, dopo il passo falso di Parma. Anche stavolta i tifosi saranno chiamati a sostenere la squadra in un momento delicatissimo.