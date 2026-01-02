Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa 20 mln in due, CorSport: “Gli obiettivi della Fiorentina in difesa”

Corriere dello Sport

20 mln in due, CorSport: “Gli obiettivi della Fiorentina in difesa”

Becao
La Fiorentina cerca due difensori
Redazione VN

Occhio alla difesa. Tra i profili graditi c’è Rodrigo Becao, classe 1996 in forza al Fenerbahce che ne fa una valutazione di circa 5 milioni. Sarebbe un’operazione rilancio, visto che l’ex Udinese viene da un infortunio al crociato (da agosto ha totalizzato una sola presenza in Turchia).

Resta d’attualità Diego Coppola del Brighton. Il ragazzo non sta trovando continuità in Premier League, quindi spinge per la cessione nonostante un contratto in scadenza nel 2030. La Fiorentina si è fatta avanti nelle scorse settimane: gli inglesi chiederebbero almeno 15 milioni per l’eventuale riscatto. Si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
CorSera rivela: “Fabio Paratici ha bocciato Nicolussi Caviglia, tornerà al Venezia”
Ferrari e i numeri di Vanoli, Gazzetta spiega: “Ecco a cosa si riferiva”

© RIPRODUZIONE RISERVATA