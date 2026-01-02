Occhio alla difesa. Tra i profili graditi c’è Rodrigo Becao, classe 1996 in forza al Fenerbahce che ne fa una valutazione di circa 5 milioni. Sarebbe un’operazione rilancio, visto che l’ex Udinese viene da un infortunio al crociato (da agosto ha totalizzato una sola presenza in Turchia).
Corriere dello Sport
20 mln in due, CorSport: “Gli obiettivi della Fiorentina in difesa”
La Fiorentina cerca due difensori
Resta d’attualità Diego Coppola del Brighton. Il ragazzo non sta trovando continuità in Premier League, quindi spinge per la cessione nonostante un contratto in scadenza nel 2030. La Fiorentina si è fatta avanti nelle scorse settimane: gli inglesi chiederebbero almeno 15 milioni per l’eventuale riscatto. Si vedrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.
