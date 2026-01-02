Ferrari e i numeri di Vanoli, Gazzetta spiega: “Ecco a cosa si riferiva”

Alessandro Ferrari, nel suo intervento di ieri ai canali ufficiali del club, si è soffermato su alcuni numeri della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza su questi dati riportati dal direttore generale viola:
Il mercato sarà una risorsa per gli acquisti che verranno fatti e per l'arrivo di Fabio Paratici a cui il direttore generale Alessandro Ferrari per la prima volta ieri ha dato indirettamente il benvenuto, benché senza nominarlo: «A breve arriverà un professionista di caratura internazionale, che non guardi solo al lavoro attuale ma che abbia anche esperienze che ci possano permettere di costruire la Fiorentina del futuro. Il mercato sarà importante per portare qualche volto nuovo e siamo allineati con Vanoli». Il tecnico per adesso ha la fiducia della società che in questo senso ha voluto sottolineare pure i miglioramenti ottenuti con lui alla guida: i tiri in porta sono aumentati del 14% passando da 22.9 a 26.1 e quelli da dentro l'area del 35%. Poi è chiaro che alla fine contano i risultati e, al di là di tutto, per stabilizzare la panchina serve una vittoria con la Cremonese perché in caso contrario tutto potrebbe ancora succedere in una Fiorentina che ha in classifica appena 9 punti in 17 giornate.
