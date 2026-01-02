Intervistato da la Repubblica Firenze sui piani per il 2026, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha parlato anche della riqualificazione dello stadio Artemio Franchi paventando un'eventuale entrata in scena, a livello economico, dell'ente da lui guidato. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Franchi, la proposta di Giani: “Parte dei soldi dalla Regione per finire i lavori”
Repubblica Firenze
Franchi, la proposta di Giani: “Parte dei soldi dalla Regione per finire i lavori”
Giani paventa un'eventuale entrata in scena della Regione Toscana a livello economico sul completamento dei lavori di restyling del Franchi
Se non dovesse andare in porto l'accordo con la Fiorentina, la Regione sarà al tavolo pronta a intervenire con i suoi fondi. Ma non da sola. Per me la scelta migliore rimarrebbe quella di un accordo tra Comune e Fiorentina per il secondo lotto dei lavori. Su questo non ci sono dubbi. Però, se l'intesa non si dovesse trovare, per quei 50-60 milioni che servono si potrebbe aprire un tavolo tra Palazzo Vecchio, Regione, fondazioni bancarie e associazioni di categoria. E in questo ambito la Regione potrebbe sostenere la spesa con un apporto, diciamo, di 15 milioni. Il Comune potrebbe magari metterne 20 e il resto potrebbe arrivare da fondazioni bancarie e imprenditori. Non dimentichiamo che riuscire a inserire il Franchi tra gli stadi degli Europei del 2032 sarebbe un formidabile volano per l'economia metropolitana e della regione. D'altra parte ci sono i soldi del Fondo di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi e sui quali c'è un'intesa firmata col governo Meloni: se si possono destinare a Pistoia per il nuovo palazzetto dello sport, penso che se ne possano dedicare altrettanti allo stadio di Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA