Repubblica Firenze sottolinea l'importanza del mercato di gennaio. Al netto di Solomon, in arrivo nelle prossime ore, i reparti su cui intervenire sono due: la difesa e il centrocampo.
Repubblica Firenze
Repubblica: “Paratici ha un sogno per la difesa. Dodò? Tutto dipende da lui”
Per il reparto arretrato il grande sogno è Dragusin del Tottenham che Paratici conosce benissimo e che vorrebbe tornare in Italia. Le alternative sono tutti nomi impostati in passato da Pradè: da Becao a Leite dell'Union Berlin. In uscita occhio alla situazione di Pablo Marì, mentre sugli esterni molto dipenderà da Dodò, con la Fiorentina propensa a tenere il giocatore, ma con la volontà del brasiliano decisiva in caso di offerta. Parisi, piace, invece, alla Lazio.
Capitolo centrocampo. Nicolussi Caviglia piace al Cagliari, Sabiri e Richardson andranno sicuramente via e anche Ndour potrebbe avere mercato. I nomi arrivano soprattutto da Bergamo: Brescianini e Samardzic in uscita dall'Atalanta intrigano per qualità e caratteristiche, mentre McKennie della Juventus appare una pista complicata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA