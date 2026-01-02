Repubblica: “Paratici ha un sogno per la difesa. Dodò? Tutto dipende da lui”

Repubblica sottolinea come la difesa e il centrocampo siano i due reparti in cui la dirigenza viola dovrà intervenire di più durante il mercato di gennaio

Repubblica Firenze sottolinea l'importanza del mercato di gennaio. Al netto di Solomon, in arrivo nelle prossime ore, i reparti su cui intervenire sono due: la difesa e il centrocampo.

Per il reparto arretrato il grande sogno è Dragusin del Tottenham che Paratici conosce benissimo e che vorrebbe tornare in Italia. Le alternative sono tutti nomi impostati in passato da Pradè: da Becao a Leite dell'Union Berlin. In uscita occhio alla situazione di Pablo Marì , mentre sugli esterni molto dipenderà da Dodò , con la Fiorentina propensa a tenere il giocatore, ma con la volontà del brasiliano decisiva in caso di offerta. Parisi , piace, invece, alla Lazio.

Capitolo centrocampo. Nicolussi Caviglia piace al Cagliari, Sabiri e Richardson andranno sicuramente via e anche Ndour potrebbe avere mercato. I nomi arrivano soprattutto da Bergamo: Brescianini e Samardzic in uscita dall'Atalanta intrigano per qualità e caratteristiche, mentre McKennie della Juventus appare una pista complicata.