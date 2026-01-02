Tuttosport su Kean: “La Fiorentina assicura che con la Cremonese ci sarà”

Oltre che di mercato, Tuttosport si concentra anche sul campo, con la Fiorentina in ritiro al Viola Park fino alla partita di domenica pomeriggio contro la Cremonese. Il club viola assicura che Moise Kean - si legge sul quotidiano - sarà a disposizione per la sfida contro i grigiorossi. In questi giorni l'attaccante è stato assente, con permesso societario, per motivi familiari. Il rientro è previsto tra oggi e domani. Starà poi a Vanoli decidere se schierarlo titolare o iniziare con Piccoli dal primo minuto.