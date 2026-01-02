Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport su Kean: “La Fiorentina assicura che con la Cremonese ci sarà”

Tuttosport

Tuttosport su Kean: “La Fiorentina assicura che con la Cremonese ci sarà”

Tuttosport su Kean: “La Fiorentina assicura che con la Cremonese ci sarà” - immagine 1
Kean è stato assente, con permesso societario, per motivi familiari
Redazione VN

Oltre che di mercato, Tuttosport si concentra anche sul campo, con la Fiorentina in ritiro al Viola Park fino alla partita di domenica pomeriggio contro la Cremonese. Il club viola assicura che Moise Kean - si legge sul quotidiano - sarà a disposizione per la sfida contro i grigiorossi. In questi giorni l'attaccante è stato assente, con permesso societario, per motivi familiari. Il rientro è previsto tra oggi e domani. Starà poi a Vanoli decidere se schierarlo titolare o iniziare con Piccoli dal primo minuto.

Leggi anche
I dubbi del CorSport: “Kean poteva evitare di andarsene? Commisso poteva dire no?”
Franchi, la proposta di Giani: “Parte dei soldi dalla Regione per finire i lavori”

© RIPRODUZIONE RISERVATA