I dubbi del CorSport: “Kean poteva evitare di andarsene? Commisso poteva dire no?”

I dubbi del Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 09:54)

All'antivigilia di un’altra sfida decisiva per la salvezza, la Fiorentina rischia di dover fare a meno di Moise Kean, protagonista assoluto della scorsa stagione con 19 gol in campionato e 25 complessivi. L’attaccante è lontano da Firenze da martedì per un permesso legato a motivi familiari, situazione comprensibile sul piano umano ma problematica in un momento in cui Paolo Vanoli avrebbe bisogno di tutti, soprattutto di un giocatore che, nonostante una stagione negativa, resta centrale per il gruppo.

Il rientro di Kean è ancora incerto e, anche qualora tornasse a ridosso della gara con la Cremonese, il suo impiego resterebbe una decisione delicata per l’allenatore dopo diversi giorni di assenza dagli allenamenti. La sua possibile indisponibilità è l’ennesimo segnale di una Fiorentina diversa rispetto allo scorso anno e di un Kean lontano dalla versione dominante vista in passato. Resta però intatta la priorità dei motivi familiari, che la società ha rispettato concedendo il permesso, confidando nella totale dedizione del giocatore al suo ritorno.

Non mancano, inevitabilmente, le perplessità attorno alla tempistica dell’assenza: poteva il calciatore evitare di andarsene in questo momento? Poteva Commisso dire ai suoi di dire a loro volta no al calciatore? Dubbi legittimi, che però devono lasciare spazio al rispetto delle questioni personali. La partita contro la Cremonese è troppo importante per fallire e Kean avrà presto l’occasione migliore per dissipare ogni malumore: rispondere sul campo e trascinare la Fiorentina fuori dalla crisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.