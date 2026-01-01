Ferrari: “Vanoli ha migliorato la situazione. Salvezza? 7 vittorie e 8 pareggi”

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:
Un momento dove dobbiamo renderci conto della situazione in cui siamo, cercare un cambio di rotta e iniziare un nuovo percorso. La famiglia Commisso è sempre presente e ci sostiene. Noi dobbiamo portare la Fiorentina alla grandezza che ci appartiene e dobbiamo iniziare questo nuovo anno in questa direzione. Vanoli? Da quando è arrivato la situazione è migliorata, lo dicono i numeri non io. La prestazione fisica e tecnica vede la Fiorentina risalita al 5° posto per occasioni create e possesso palla. I numeri ci danno ragione, dobbiamo mettere in campo anche i risultati. Silenzio stampa? Non vuole mancare di rispetto a nessuno, ma ha lo scopo di far concentrare tutti verso lo scopo giusto: lavoro al VP e le prossime partire. 2026? Lo affrontiamo con determinazione, dobbiamo essere lucidi sul discorso della situazione in cui siamo. Ci siamo posti degli obiettivi: con 7 vittorie e 8 pareggi la salvezza è un risultato raggiungibile. Ragioniamo partita dopo partita, con in testa questa tabella di marcia. Mercato di gennaio? Momento importante, sfrutteremo questo mercato per portare qualche faccia nuova. Alla squadra chiediamo di fare meglio e continuare a lavorare. Tifosi? Li ringrazio per la loro continua presenza. Capiamo la rabbia, la tristezza del momento. Che questi sentimenti si trasformino in forza. Rocco Commisso augura un buon anno a tutti, alla ricerca di nuove gioie.
