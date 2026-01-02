CorSera rivela: “Fabio Paratici ha bocciato Nicolussi Caviglia, tornerà al Venezia”

L'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina porterà diversi cambiamenti, partendo da molte cessioni. Anche giocatori arrivati nel mercato estivo potrebbero salutare il Viola Park. Secondo il Corriere della Sera, l'ex Juventus avrebbe bocciato Nicolussi Caviglia: "Lo sbarco di Paratici a Firenze ha prodotto, come prima mossa la bocciatura di Nicolussi Caviglia che tornerà a Venezia, in attesa di essere girato in prestito al Cagliari". Su di lui ci sono anche Lazio e Atalanta.
