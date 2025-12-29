VN – Nicolussi Caviglia, non solo Cagliari: spuntano altre due pretendenti

Hans Nicolussi Cavigliasta deludendo in questa prima parte di stagione, con il centrocampista che non è riuscito ad ora a mettere in campo prestazioni convincenti con la Fiorentina. Tuttavia, il mercato intorno all'ex Venezia e Juventus si sta piano piano animando.
Il Cagliari, concorrente diretta della Fiorentina nella lotta salvezza, è la prima società ad essersi interessa a Nicolussi Caviglia, ma non è più l'unica. Anche Lazio e Atalanta infatti nelle scorse ore hanno chiesto informazioni circa un trasferimento nella finestra invernale di calciomercato.
