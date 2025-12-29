Viola News
VN – Nicolussi Caviglia, non solo Cagliari: spuntano altre due pretendenti

Schira Nicolussi Caviglia Cagliari
L'ex Venezia sta deludendo, ma il mercato non manca
Nicolò Schira

Hans Nicolussi Cavigliasta deludendo in questa prima parte di stagione, con il centrocampista che non è riuscito ad ora a mettere in campo prestazioni convincenti con la Fiorentina. Tuttavia, il mercato intorno all'ex Venezia e Juventus si sta piano piano animando.

Il Cagliari, concorrente diretta della Fiorentina nella lotta salvezza, è la prima società ad essersi interessa a Nicolussi Caviglia, ma non è più l'unica. Anche Lazio e Atalanta infatti nelle scorse ore hanno chiesto informazioni circa un trasferimento nella finestra invernale di calciomercato.

