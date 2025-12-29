A pochi giorni dall’inizio, si entra già nel vivo del calciomercato. Sulla lista del Genoa, oltre alla questione portiere con Mattia Perin e Christos Mandas come obiettivi, c'è anche un centrocampista nel mirino.
Ritorno al passato per Mandragora? Una sua ex squadra lo mette nel mirino
Ed è una diretta concorrente nella lotta salvezza
Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sono stati dei contatti per Rolando Mandragora. Nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o la Fiorentina aprisse alla cessione per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria, visto che ha vestito la maglia rossoblù nel settore giovanile e poi anche in prima squadra tra il 2014 e 2016.
