L'asse Firenze-Bergamo è sempre più caldo. La Fiorentina infatti ha chiesto informazioni per due centrocampisti di Raffaele Palladino: Lazar Samardzic e Marco Brescianini.
Il Giornale: "Un club di Serie A chiede Comuzzo alla Fiorentina"
L'Atalanta chiede un giocatore alla Fiorentina, si scalda l'asse Firenze-Bergamo
Nel mentre, anche l'Atalanta sembra aver messo gli occhi su due pedine viola. Il primo è Rolando Mandragora,chiesto anche al Torino nell'affare che porterebbe a Casadei,il secondo è Pablo Marì, in uscita dalla Fiorentina e pupillo dell'allenatore ex Monza.
Secondo "Il Giornale" però, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Pietro Comuzzo. Il centrale viola piaceva alla Dea anche ad agosto, arrivando ad offrire ben 25 milioni di euro. Rifiutati dal club di Rocco Commisso. Adesso sarà Fabio Paratici a occuparsi della situazione del giovane centrale viola.
