CorSport: “Samardzic ha chiesto la cessione, l’offerta viola. Occhio a Sarri”

Tra i reparti da rinforzare per la Fiorentina c’è il centrocampo e l’attenzione della dirigenza si è concentrata su due profili dell’Atalanta. Il primo è Lazar Samardzic, classe 2002, in cerca di maggiore continuità: l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro considerato sostenibile.