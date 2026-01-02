Tra i reparti da rinforzare per la Fiorentina c’è il centrocampo e l’attenzione della dirigenza si è concentrata su due profili dell’Atalanta. Il primo è Lazar Samardzic, classe 2002, in cerca di maggiore continuità: l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto, con un ingaggio da 1,5 milioni di euro considerato sostenibile.
Corriere dello Sport
CorSport: “Samardzic ha chiesto la cessione, l’offerta viola. Occhio a Sarri”
L’altro nome valutato è Marco Brescianini, anche lui possibile obiettivo con la formula del prestito con opzione. Il centrocampista percepisce circa 1 milione netto a stagione ed è legato all’Atalanta da un contratto valido fino al giugno 2029. La Fiorentina riflette sulla possibilità di presentare una proposta convincente, consapevole che il club bergamasco potrebbe aprire a una cessione alle giuste condizioni.
Samardzic resta comunque il profilo principale della Lazio. L’Atalanta ha già dato segnali di apertura alla sua partenza e lo stesso giocatore vorrebbe cambiare aria, ma servono cifre adeguate: in estate erano state respinte offerte da 20 milioni, con il Marsiglia tra i club interessati. Lo scrive il Corriere dello Sport.
