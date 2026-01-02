Alla vigilia della delicata sfida salvezza contro la Cremonese, la Fiorentina vive il caso Moise Kean, unico assente dal ritiro della squadra. L’attaccante, ufficialmente in permesso per motivi familiari da martedì ma secondo più di uno spiffero assente fin da lunedì, dovrebbe rientrare solo oggi al Viola Park, avendo così saltato gran parte della preparazione. Un’assenza pesante, soprattutto in vista di una partita cruciale, che solleva dubbi sulla sua condizione fisica e mentale.
Corriere Fiorentino
CorFio su Kean: “Moise assente da lunedì. Confronto con Vanoli, sarà panchina?”
La sua presenza nell’undici titolare non è affatto scontata e la decisione spetterà a Paolo Vanoli, dopo un confronto diretto con il giocatore. Il tecnico dovrà valutare il grado di concentrazione di Kean e il suo reale contributo alla causa viola. Finora, infatti, l’attaccante non ha mai raggiunto il livello mostrato nella scorsa stagione, offrendo prestazioni spesso opache, come quella negativa contro il Parma, caratterizzata da scarsa incisività e da scelte individuali discutibili.
Il rendimento deludente ha incrinato anche il rapporto con i tifosi, che sui social sono passati dalla difesa incondizionata alle critiche e alle richieste di cessione. Tuttavia la società ha deciso di non toccare i suoi giocatori chiave e di rimandare ogni valutazione all’estate, puntando su Kean per uscire dalla crisi. La speranza è che l’attaccante riesca presto a cambiare marcia, perché il bottino attuale di gol è considerato insufficiente per garantire la salvezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
