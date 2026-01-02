Primo dell'anno ovviamente in campo per la Fiorentina, che ha riposato il giorno dopo la partita di Parma e da lunedì ha cominciato un lungo e ininterrotto avvicinamento alla Cremonese: da ieri senza più uscire nemmeno dal Viola Park, perché la squadra di Vanoli ha ripreso il ritiro all'interno del centro sportivo. Che ospiterà i due allenamenti che rimangono, quello di oggi e la rifinitura di domani, entrambi utili al tecnico viola per decidere la formazione anti-grigiorossi di partenza.
Corriere dello Sport
Con la Cremonese torna Robin Gosens. Panchina per Luca Ranieri?
Con un grande, vero dubbio: con o senza Kean? Il ritorno oggi a Firenze avvicinerebbe il centravanti a una maglia da titolare che ad ora, però, è sulle spalle di Piccoli. Per il resto, recuperati i vari calciatori alle prese in queste ore con l'influenza, ci si aspettano soprattutto conferme rispetto al Tardini e una novità che si chiama Gosens: l'esterno tedesco si riprende il posto a sinistra nella difesa a quattro completata da Dodo, Pongracic e Comuzzo (entrambi in vantaggio su Ranieri di nuovo disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica). Tra le conferme, Fagioli regista staccato rispetto agli altri centrocampisti, lì dove ha migliorato sensibilmente il proprio rendimento nelle ultime gare, e Parisi un po' ala e un po' trequartista a destra. Lo scrive il Corriere dello Sport.
