Con la Cremonese torna Robin Gosens. Panchina per Luca Ranieri?

Primo dell'anno ovviamente in campo per la Fiorentina, che ha riposato il giorno dopo la partita di Parma e da lunedì ha cominciato un lungo e ininterrotto avvicinamento alla Cremonese: da ieri senza più uscire nemmeno dal Viola Park, perché la squadra di Vanoli ha ripreso il ritiro all'interno del centro sportivo. Che ospiterà i due allenamenti che rimangono, quello di oggi e la rifinitura di domani, entrambi utili al tecnico viola per decidere la formazione anti-grigiorossi di partenza.