Fiorentina, il Franchi non sarà tutto esaurito per la Cremonese: possibile protesta

La Fiorentina si avvicina alla gara contro la Cremonese con lo stesso carico di tensione delle ultime settimane. Ogni partita può essere decisiva per le sorti del club. I tifosi lo sanno, e in un periodo sportivamente drammatico continuano a sostenere la squadra il più possibile. Per questo domenica è attesa una risposta propositiva da parte del pubblico.

Malgrado uno stadio agibile solo in parte sono già stati veduti oltre 17 mila biglietti, e il numero è destinato a salire. Sono previsti circa 19 mila spettatori a supporto di una Fiorentina in grossa difficoltà. Non ci sarà il tutto esaurito, considerato il clima di sconforto generale.