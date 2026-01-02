Fiorentina, il Franchi non sarà tutto esaurito per la Cremonese: possibile protesta

La Fiorentina si avvicina alla gara contro la Cremonese con lo stesso carico di tensione delle ultime settimane. Ogni partita può essere decisiva per le sorti del club. I tifosi lo sanno, e in un periodo sportivamente drammatico continuano a sostenere la squadra il più possibile. Per questo domenica è attesa una risposta propositiva da parte del pubblico.
Malgrado uno stadio agibile solo in parte sono già stati veduti oltre 17 mila biglietti, e il numero è destinato a salire. Sono previsti circa 19 mila spettatori a supporto di una Fiorentina in grossa difficoltà. Non ci sarà il tutto esaurito, considerato il clima di sconforto generale.
Le novità di mercato possono, però, rincuorare la piazza, a partire dall'arrivo di Fabio Paratici come garante della ripartenza viola. La linea della Curva Fiesole è chiara, avendo fischiato la squadra anche dopo la vittoria con l’Udinese. E, a maggior ragione con la sconfitta di Parma, è probabile che lo rifarà domenica a prescindere dal risultato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
