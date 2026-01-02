Non solo Solomon,la Gazzetta dello Sport riporta tutti i nomi cercati dalla Fiorentina sulle fasce. L'obiettivo è dare imprevedibilità all'attacco viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La Fiorentina chiama Luvumbo. La richiesta del Cagliari”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “La Fiorentina chiama Luvumbo. La richiesta del Cagliari”
La Gazzetta dello Sport sull'attacco della Fiorentina
In entrata rimangono validi i nomi di Boga del Nizza e Luvumbo del Cagliari. Per quest'ultimo si registra solo un sondaggio, ma due chiacchere sono state fatte e la valutazione è sui 5 milioni. Per il centrocampo Samardzic e Brescianini dell'Atalanta, mentre in difesa attenzione a Diego Coppola del Brighton e Rodrigo Becao ora al Fenerbahce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA