Arriva Solomon, CorSport: “Stipendio e cifra del riscatto fissata dal Tottenham”

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'arrivo di Solomon
La Fiorentina è vicinissima a chiudere per Manor Solomon, destinato a essere il primo acquisto del nuovo mercato viola. L’esterno israeliano arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore saluterà il Villarreal, dove era in prestito, e atterrerà oggi a Firenze.In caso di riscatto a giugno, Solomon firmerà un contratto fino al 2030 con uno stipendio vicino ai 2 milioni netti a stagione.

Classe 1999, Solomon è un’ala sinistra offensiva, abile nel segnare e nel creare occasioni. Nell’ultima stagione positiva ha messo a segno 10 gol e 13 assist, dimostrando versatilità potendo agire anche da trequartista o ala destra. Dopo il passaggio al Tottenham nel 2023, un infortunio al menisco ne ha limitato l’impiego; successivamente ha vinto la Championship con il Leeds United. In carriera ha brillato anche con lo Shakhtar Donetsk, segnando reti decisive in Champions League.

L’operazione rappresenta il primo colpo di Fabio Paratici come nuovo dirigente della Fiorentina, curiosamente proprio da un club come il Tottenham. Il dirigente è già al lavoro per rinforzare la squadra, inizialmente da remoto, e sarà presto a Firenze per ufficializzare gli accordi. L’arrivo di Solomon apre una fase di rinnovamento del mercato viola, che punta ad aggiungere nuovi innesti nelle prossime settimane. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

