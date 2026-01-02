Arriva Solomon, CorSport: “Stipendio e cifra del riscatto fissata dal Tottenham”

La Fiorentina è vicinissima a chiudere per Manor Solomon, destinato a essere il primo acquisto del nuovo mercato viola. L’esterno israeliano arriverà dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il giocatore saluterà il Villarreal, dove era in prestito, e atterrerà oggi a Firenze. In caso di riscatto a giugno, Solomon firmerà un contratto fino al 2030 con uno stipendio vicino ai 2 milioni netti a stagione.

Classe 1999, Solomon è un’ala sinistra offensiva, abile nel segnare e nel creare occasioni. Nell’ultima stagione positiva ha messo a segno 10 gol e 13 assist, dimostrando versatilità potendo agire anche da trequartista o ala destra. Dopo il passaggio al Tottenham nel 2023, un infortunio al menisco ne ha limitato l’impiego; successivamente ha vinto la Championship con il Leeds United. In carriera ha brillato anche con lo Shakhtar Donetsk, segnando reti decisive in Champions League.